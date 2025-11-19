Патриарх Кирилл заявил о важности денацификации европейского сознания

Предстоятель РПЦ отметил, что задача полного преодоления нацизма является "задачей вселенского значения"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Победа над нацизмом 1945 года была неполной, денацификация европейского сознания сегодня требует проведения научных исследований. Об этом на пленарном заседании XXVII Всемирного Русского народного собора заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мы вынуждены воспринимать события на Украине не только как тяжелейшую трагедию нашего народа, разделенного злой внешней волей, но и как продолжение той незавершенной войны, в которой мы одержали Великую Победу весной 1945 года, но в которой не сумели до конца искоренить зло нацизма. Проблема денацификации европейского сознания стоит сегодня на повестке дня. Нужны научные исследования - исторические, социологические, политологические и богословские", - сказал он в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Предстоятель Русской православной цереви заметил, что для этого по его благословению "ежегодно проходит российско-белорусский научный форум "Русский мир против нацизма" в Смоленске". "Надеюсь, что вскоре к этой работе присоединятся и наши украинские братья", - добавил он.

По его словам, задача полного преодоления нацизма и неонацизма является "задачей вселенского значения, от которой зависит будущее всего человечества". "Она возлагается на всех людей, разделяющих христианские идеалы, да и на всех людей доброй воли. Нам нужно быть на высоте этих задач, чтобы стать достойными памяти тех, кто одержал Великую Победу в 1945 году, и не растерять плоды этой победы", - заключил патриарх.

О Соборе

Всемирный русский народный собор (ВРНС; до 1995 года - Всемирный русский собор, ВРС) - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также темы единения русского народа. В заседаниях ВРНС принимают участие представители власти, высшее духовенство традиционных религий России, лидеры общественных объединений, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. В 2005 году Всемирному русскому народному собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации объединенных наций, создано представительство ВРНС при ООН. С 2009 года Собор возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Среди задач Собора - духовное возрождение России, помощь в преодолении межнациональной розни, укреплении здоровья нации, а также защита русского языка, прав и интересов русских, проживающих за пределами РФ, содействие развитию дружеских отношений между народами России и других стран. По итогам ВРНС, прошедшего в конце октября 2013 года, президент РФ Владимир Путин был удостоен первой премии Всемирного русского народного собора за сохранение державной России.