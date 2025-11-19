На Урале отмечают эффективность ИИ в работе с пациентами при лечении ожирения
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Свердловские врачи отмечают эффективность использования возможностей искусственного интеллекта в работе с пациентами при лечении ожирения. Инструменты ИИ могут носить эффективный вспомогательный характер, считает главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина.
"В эпоху искусственного интеллекта сейчас у нас существует достаточно много помощников, которыми активно пользуются пациенты. В частности, это различные чат-боты. <…> И, действительно, для пациента это некоторая постоянная поддержка, многие пациенты достигают какого-то результата. Они могут скидывать меню, там происходит анализ, <...> по фотографии даже можно посмотреть примерно сколько грамм пациент за прием пищи использовал белков, жиров, углеводов", - сказала она на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС.
В то же время врачей пугает тенденция на самостоятельное назначение пациентами препаратов для снижения веса, добавила Бородина. "Если мы говорим о медикаментозном лечении ожирения, на сегодняшний день наблюдается тенденция пациентами к самостоятельному назначению препаратов, что само по себе может быть достаточно опасным. <…> Нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом", - подчеркнула она.
Заместитель главного врача по терапевтической службе ГКБ № 40 Екатеринбурга Марина Кочергина добавила, что также в лечении ожирения существует проблема позднего обращения людей к врачам. "Когда пациенты приходят, они приходят, как правило, уже с последствиями, возникшими вследствие ожирения - это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, остеоартрозы, остеоартриты, остеохондрозы, это хронический болевой синдром, это нарушения сна, <…> ряд онкологических заболеваний, ассоциированных с ожирением. <…> На ранних этапах ожирения люди к нам не приходят", - сказала она.