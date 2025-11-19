В ДНР восстановили работу обесточенных из-за ударов ВСУ объектов водоснабжения

Вода будет подаваться по графику

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Объекты водоснабжения ДНР, обесточенные после ударов ВСУ по энергетике республики, возобновили работу, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия "Вода Донбасса".

"Объекты в работе, вода будет подаваться по графику", - сказано в сообщении.

Отмечается, что они запускались в работу по мере возобновления электроснабжения.

ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. В ряде городов введена подача воды по графику. В частности, в Енакиево и близлежащие городах вода подается раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке - раз в три дня, в Мариуполе - раз в два дня.

В ночь на понедельник и вторник ВСУ атаковали объекты энергетики ДНР, из-за чего нарушена подача воды. 18 ноября глава республики Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, которые обеспечивают основную генерацию в регионе. В ряде городов начались перебои со светом, водой, теплом и связью. Из-за серьезных повреждений ТЭС введена региональная ЧС. На данный момент энергетики восстановили электроснабжение ряда населенных пунктов, включая крупнейшие по населению города региона - Донецк и Макеевку. Также восстановлено штатное снабжение большинства обесточенных объектов связи.