ГД установила квоту рабочих мест для инвалидов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении закон о праве устанавливать квоту для приема на работу инвалидов для всех видов обособленных подразделений работодателей.

Законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов. Инициативой предлагается внести изменения в закон "О занятости населения в Российской Федерации", распространив положения об установлении квоты для приема на работу инвалидов не только на представительства и филиалы, но и на иные обособленные структурные подразделения работодателя.

Как отмечали авторы инициативы, законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования занятости инвалидов для обеспечения трудовых гарантий этой группе населения.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.