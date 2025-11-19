Лебедев поздравил председателя Информсовета СНГ Кондрашова с 30-летием организации

Генеральный секретарь СНГ отметил ее роль в сотрудничестве между странами Содружества

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил важную роль в развитии сотрудничества на постсоветском пространстве Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ). По случаю 30-летия совета он направил поздравление председателю Информсовета СНГ, генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

"В связи с этой замечательной датой хочу особо подчеркнуть важную роль возглавляемого вами совета в развитии многостороннего сотрудничества между странами Содружества. На фоне быстро меняющейся международной обстановки Информсовет СНГ неизменно координирует усилия медиасообщества на объективное освещение происходящих событий", - заявил Лебедев.

В рамках деятельности Информсовета осуществляется не только большое число совместных проектов, но и сотрудничество на регулярной основе, что особенно важно при решении текущих профессиональных вопросов, подчеркнул Лебедев. Он, в частности, отметил один из последних по времени совместных проектов, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, созданный на основе исторических материалов, предоставленных информагентствами. Генсек СНГ также выразил уверенность в том, что "все проекты Информсовета продолжат вносить свой вклад в формирование общего информационного пространства Содружества в соответствии с решением Совета глав государств СНГ в 2020 году о Концепции дальнейшего развития СНГ".

Лебедев приветствовал "стремление Информсовета к дальнейшему углублению и укреплению многостороннего взаимодействия государственных информационных агентств стран Содружества". От имени Исполнительного комитета СНГ он пожелал всем членам совета и коллективам государственных информационных агентств стран СНГ доброго здоровья, благополучия и успехов в деятельности во имя процветания стран Содружества.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.