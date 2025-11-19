Директор Лувра пообещала принять срочные меры по усилению безопасности музея

Среди мер Лоранс Де Кар обозначила, в частности, создание должности координатора по вопросам безопасности и развитие системы видеонаблюдения

Директор Лувра Лоранс Де Кар © Thierry Chesnot/ Getty Images

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Дирекция Лувра примет экстренные меры по обеспечению безопасности музея, в том числе за счет расширения видеонаблюдения по периметру здания. Об этом заявила директор музея Лоранс де Кар на слушаниях в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

"Совместно с Минкультуры и МВД мы решили принять более 20 срочных мер. Это будет сделано в ближайшие дни, некоторые меры уже приняты", - сказала она.

Среди этих мер Де Кар обозначила создание должности координатора по вопросам безопасности, установку оборудования для обеспечения безопасности внешнего периметра здания "вблизи наиболее уязвимых мест Лувра" и развитие системы видеонаблюдения. "Чтобы полностью обеспечить безопасность на территории вблизи музея, до конца 2026 года будет установлено 100 камер, а наша связь с префектурой полиции будет укреплена", - рассказала она, добавив, что с 2022 по 2025 год на территории музея было установлено 134 камеры видеонаблюдения.

Кроме того на территории музейного комплекса будет размещен мобильный пост полиции. Де Кар не уточнила, что из себя будет представлять этот пост, однако в прошлом министр внутренних дел Лоран Нуньес заявлял, что выступает против открытия полицейского участка в Лувре. Директор музея также пообещала, что вскоре в Лувре откроются новые, отремонтированные галереи, оснащенные "полностью современным оборудованием" для обеспечения безопасности культурных ценностей.

6 ноября Счетная палата Франции в своем отчете указала на недостаточные меры безопасности в Лувре - руководство неправильно расставляло приоритеты при расходовании бюджета, уделяя наибольшее внимание мероприятиям по внешнему преображению и повышению привлекательности музея. Помимо этого, ведомство оценило стоимость анонсированного президентом Франции Эмманюэлем Макроном в январе этого года проекта по обновлению Лувра в €1,15 млрд вместо предполагавшихся €700-800 млн.

9 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, заявила прокурор Парижа Лор Беко. Она также допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.