На Украине взломали сайт сил территориальной обороны ВСУ

Специалисты пытаются возобновить работу сайта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины сообщили о взломе их сайта.

"Информируем, что официальный сайт Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины был взломан", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Там также проинформировали, что в настоящее время продолжаются работы по возобновлению работы сайта.