ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На Украине взломали сайт сил территориальной обороны ВСУ

Специалисты пытаются возобновить работу сайта
Редакция сайта ТАСС
11:27

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины сообщили о взломе их сайта.

"Информируем, что официальный сайт Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины был взломан", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Там также проинформировали, что в настоящее время продолжаются работы по возобновлению работы сайта. 

Украина