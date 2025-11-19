В Приморье реализуют семь проектов для создания комфортной городской среды

На это из федерального бюджета выделено около 970 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Семь проектов по созданию комфортной городской среды будут реализованы в Приморском крае в 2026 году. На это из федерального бюджета выделено около 970 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

"На 2026 год запланированы значительные проекты по благоустройству в семи муниципалитетах Приморского края. Почти 970 млн рублей будет направлено из федерального бюджета на реализацию семи проектов - победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря различным программам ежегодно населенные пункты края прирастают десятками обновленных парков, скверов, аллей и набережных. Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды поддержан президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, в крае также реализуются нацпроект "Инфраструктура для жизни", программа Минвостокразвития по ремонту дворов "Дальневосточные дворы", аналогичная краевая программа "1 000 дворов" и ТОСы. "Благодаря этим проектам в регионе за несколько лет благоустроили более тысячи общественных пространств. И в следующем году такая работа продолжится, а значит, благоустроенных парков и дворов станет больше", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

Так, по программе "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на территории региона благоустроено 36 общественных и 32 дворовых территории. Завершены работы по благоустройству на 30 общественных территориях. Только в этом году в разных муниципалитетах сделали 17 скверов, семь площадей, три парка, три общественные территории. Благодаря этой программе обновили и две дворовые территории.

Ранее на первом Дальневосточном парковом форуме по благоустройству губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что развитие комфортной городской среды - приоритетная работа власти, бизнеса и меценатов.