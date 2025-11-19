Минтранс выпустил рекомендации по работе с семьями с детьми

В ведомстве также прорабатывают вопрос трудоустройства имеющих опыт управления беспилотниками ветеранов СВО в транспортной сфере

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ представил рекомендации для сотрудников по работе с семьями с детьми. В ведомстве также прорабатывают вопрос трудоустройства имеющих опыт управления беспилотниками ветеранов СВО в транспортной сфере, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Мы делаем специальные программы для своих работников. Министерство выпустило соответствующие рекомендации для всех предприятий, как надо работать с семьями с детьми - с мамами, с папами и, конечно, с нашими [маленькими] пассажирами", - отметил глава министерства в эфире Первого канала.

По его словам, для комфорта пассажиров с детьми ведомство обновляет детские комнаты, создает специальные парковки у вокзалов и аэропортов и планирует модернизировать детские площадки в зонах ожидания.

Кроме того, Никитин подчеркнул, что в министерстве транспорта активно изучаются возможности трудоустройства ветеранов СВО, имеющих опыт управления беспилотниками. Он обратил внимание, что сейчас ведется работа по корректировке медицинских требований, чтобы специалисты, получившие травмы на фронте, могли работать с авиабеспилотниками и беспилотной дорожной техникой в мирных условиях.