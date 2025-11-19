Экспедиция Конюхова прибыла на российскую станцию Беллинсгаузен в Антарктиде

После члены экспедиции планируют отправиться на остров Смоленск

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Экспедиция во главе с российским путешественником Федором Конюховым прибыла на российскую антарктическую базу Беллинсгаузен, после посещения которой отправится на остров Смоленск для создания первой в мире одиночной исследовательской станции. Об этом сообщил ТАСС его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

"Мы прибыли на станцию Беллинсгаузен в 8 утра [14:00 мск]", - написал он.

Члены экспедиции планируют посетить деревянный храм Святой Живоначальной Троицы и пообщаться с российскими полярниками, а затем вечером выйти к острову Смоленск. Там они проведут примерно три дня для развертывания исследовательской станции, а затем оставят Конюхова одного до середины марта. Из города Ушуайя в Аргентине экспедиция из 28 человек вышла на двухмачтовой шхуне 14 ноября.

Об экспедиции

На острове Конюхов проведет серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и уровня загрязнения воздуха. На согласование проекта в международных органах ушло два года, но в итоге все страны, изучающие Антарктиду, подписали разрешение. Научными партнерами экспедиции выступают Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН и ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт".

Если эксперимент с одиночной станцией окажется успешным, в следующий раз Федор Конюхов планирует отправиться в Антарктиду зимой, чтобы провести там девять месяцев, в том числе в условиях полярной ночи, когда к нему невозможно будет доставить провизию. Впоследствии штаб надеется, что этот опыт откроет путь к созданию новой круглогодичной российской антарктической станции.

Как отметили в штабе экспедиции, их проект призван еще раз напомнить мировому сообществу историю открытия Антарктиды и субантарктических островов русскими моряками. Значительная часть Южных Шетландских островов была нанесена на карту российской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" в 1819-1820 годах, и изначально имела русские названия - Смоленск, Полоцк, Березина, Бородино, - но позже получили английские топонимы, которые сейчас фигурируют на международных картах.