В вузе Северной Осетии впервые с 1994 года прошел выпуск лейтенантов

Звание получили 18 выпускников

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 ноября. /ТАСС/. Первый выпуск лейтенантов впервые с 1994 года прошел в военном учебном центре Северо-Осетинского госуниверситета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Спустя более 30 лет в Военном учебном центре Северо-Осетинского госуниверситета им. Коста Хетагурова состоялся выпуск офицеров запаса со званием лейтенанта, которое получили 18 выпускников", - говорится в сообщении.

Военная кафедра СОГУ, занимавшаяся подготовкой военных кадров, прекратила свое существование в 1994 году. В 2019 году при вузе был создан военный учебный центр, который продолжил эту деятельность, став первым на Северном Кавказе. Центр открыт по инициативе руководства СОГУ и главы Северной Осетии в соответствии с решением коллегии Минобороны России в целях организации военной подготовки граждан из числа студентов СОГУ.

На данный момент около 30 студентов университета трудятся в зоне специальной военной операции. Кроме того, курсанты военного центра и студенты вуза активно вовлечены в оказание помощи фронту: участвуют в разгрузке фур с гуманитарной помощью, осуществляют сбор и доставку гуманитарных грузов на СВО, в том числе в пункты временного размещения для эвакуированных из обстреливаемых регионов, изготавливают маскировочные материалы, работают в госпиталях.