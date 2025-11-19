В Саратовской области лишили доплат к пенсии экс-депутатов с судимостью

Кроме того, доплат не будет, если у бывших служащих, их супругов или несовершеннолетних детей есть объекты недвижимости за пределами РФ

САРАТОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Бывшие чиновники и депутаты, имеющие уголовную судимость, лишаются государственных доплат к пенсии в Саратовской области. Такой закон в двух чтениях приняли депутаты областной думы на очередном заседании.

"В соответствии с новыми условиями, дополнительное пенсионное обеспечение не будет назначаться или прекратится в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении гражданина, замещавшего государственную должность Саратовской области, либо если уголовное дело (уголовное преследование) в отношении него прекращено по нереабилитирующим основаниям", - сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Кроме того, доплат не будет, если у бывших служащих, их супругов или несовершеннолетних детей есть объекты недвижимости за пределами РФ.

Ранее в Саратовской области ежемесячные доплаты к пенсии отменили для занимавших госдолжности лиц, имеющих иностранное гражданство, вид на жительство или иное право на постоянное проживание за рубежом. Аналогичные ограничения предусмотрели для муниципальных депутатов и сотрудников органов местного самоуправления с судимостью за коррупцию.

Депутат Роман Грибов в своих соцсетях ранее отмечал, что таким образом будет лишен доплаты бывший депутат облдумы и Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ). В 2022 году он был осужден за браконьерскую охоту на лося, получил условный срок и лишен депутатского мандата. При этом, по словам Грибова, он продолжал получать пенсию за свою деятельность в Саратовской областной думе.