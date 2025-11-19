В Саратове обнаружили незаконную свалку на 1,5 тыс. кв. м

Ущерб природе оценили в 86 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Незаконную свалку на площади более 1,5 тыс. кв. м обнаружили на Кумысной поляне в Саратове, являющейся особо охраняемой природной территорией. Ущерб природе оценивается в 86 млн рублей, сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

"Установлено, что в овраге "Алексеевский" на территории памятника природы "Кумысная поляна" расположена незаконная свалка строительных отходов (асбест, бетон, гипс, бревна, арматура и др.) площадью более 1,5 тыс. кв. м. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 86 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуроры направили материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

Статус памятника природы лесопарку "Кумысная поляна" присвоили в 2021 году. С 2022 года планомерно ведется работа по увеличению его площади. Сейчас площадь лесопарка превышает 6,6 тыс. га. В основном там произрастают старовозрастные пойменные дубравы.