Новые учебники по русскому и литературе появятся в школах с 1 сентября 2027 года

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о планах апробировать учебники и провести повышение квалификации учителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Новые единые учебники для 5-7-х классов и 10-11-х классов по русскому языку и литературе появятся в российских школах с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на расширенном заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

"Мы планируем, что с 1 сентября 2027 года они [учебники по русскому языку и литературе] поступят в школы", - сказал он.

Кравцов рассказал о планах апробировать учебники и провести повышение квалификации учителей. По его словам, в рамках школьной программы нужно больше времени уделять отечественной литературе.