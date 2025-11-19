В Ставрополье намерены расширить возможности детского отдыха

Одной из площадок роста является лагерь "Гренада" в Невинномысске

СТАВРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Ставропольский край подготовит заявку на увеличение квоты для отдыха детей из региона во всероссийских детских центрах. В крае растет количество обращений от родителей, сообщил губернатор Владимир Владимиров в канале в мессенджере Max.

"Продолжаем получать обращения от родителей о желании направить своих детей в крупные центры отдыха и развития детей. Обсудили ситуацию в рамках вопроса об организации детского отдыха на заседании правительства края. Поручил министру образования Ставропольского края Марии Викторовне Смагиной подготовить предложения на федеральный уровень об увеличении квоты для ставропольских детей", - написал он.

С начала 2025 года во всероссийских детских центрах "Артек", "Орленок", "Смена" и "Алые паруса" отдохнули около 500 детей из Ставрополья. До конца 2025 года в этих центрах побывают еще более 60 детей.

"Одновременно мы развиваем инфраструктуру детского отдыха в нашем регионе. Здесь у нас есть серьезные точки роста - такие как лагерь "Гренада" в Невинномысске. Эту и другие площадки продолжим расширять и оснащать, чтобы еще больше юных ставропольцев могли летом отдыхать и развиваться в самых современных и комфортных условиях", - отметил Владимиров.