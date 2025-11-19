Ветеранов СВО трудоустроят на курорте "Ведучи"

Такие же возможности доступны на другом горнолыжном курорте - "Мамисон"

ПЯТИГОРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Ветеранов специальной военной операции трудоустроят на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чеченской Республике. Об этом сообщил первый заместитель руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по социальному сопровождению в Чеченской Республике Арби Исламов на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" о работе государственного фонда "Защитники Отечества" на Северном Кавказе.

"У нас в скором времени откроется на базе горнолыжного курорта "Ведучи" новый гостиничный комплекс с большой протяженной трассой. Даже сравнивая с известными европейскими горнолыжными курортами, намечается большое событие. И, конечно же, наши ветераны - участники СВО тоже будут там работать. У нас уже заключены трудовые договоры с ними", - сказал заместитель руководителя филиала фонда, не уточнив сроков.

Также о возможности трудоустройства ветеранов СВО на другом горнолыжном курорте - "Мамисон" - заявила руководитель филиала в Республике Северная Осетия-Алания Марина Хетагурова. "У нас открылся курорт Мамисон, который представил нам очень много вакансий, и ребята рассматривают это направление", - добавила спикер.