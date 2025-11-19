В Кизлярском районе Дагестана открыли самый крупный Сад памяти

На территории мемориального комплекса более 600 деревьев и 500 кустов роз

МАХАЧКАЛА, 19 ноября./ТАСС/. Самый большой на территории муниципалитета Сад памяти открыли в Кизлярском районе Дагестана. На мемориальных плитах высечены имена 3 тыс. жителей района, сообщает администрация главы Дагестана.

"Вечная память героям: Сергей Меликов открыл Сад памяти в Кизлярском районе. На мемориальных плитах высечены имена более 3 тыс. жителей района, которые ценой своей жизни в разные годы отстаивали безопасность и независимость Родины. Среди них имена Героев Советского Союза, ветеранов Великой Отечественной, воинов-интернационалистов, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сотрудников органов внутренних дел, участников СВО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории мемориального комплекса более 600 деревьев и 500 кустов роз. "Проделана масштабная работа: на площади 3 га высажено более 600 деревьев и 500 кустов роз, по программе "Комфортная городская среда" построена детская площадка. Сергей Меликов поблагодарил главу муниципалитета и меценатов за вклад в сохранение памяти о героях", - добавили в администрации.