На Крымском мосту приостанавливали движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - отмечалось в публикации от 16:16 мск в среду.

Спустя около получаса после перекрытия движение автомобилей возобновили. О восстановлении движения сообщили в 16:44 мск. Мост был перекрыт с 16:16 мск.

В новость внесены изменения (16:48 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.