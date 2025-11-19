В Архангельской области по требованию прокуратуры отремонтируют два моста

Работы должны провести в течение трех лет

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. Два автомобильных моста через реки Смердья и Кехта капитально отремонтируют в Холмогорском округе по требованию прокуратуры. Работы должны провести в течение трех лет, сообщается в Telegram-канале ведомства по Архангельской области.

"Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены, на государственное учреждение возложена обязанность капитально отремонтировать мосты в течение трех лет с момента вступления решения суда в законную силу", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, оба моста находятся в неудовлетворительном состоянии. Ненадлежащее осуществление дорожной деятельности и несвоевременное проведение их капремонта нарушают права граждан, в том числе проживающих в близлежащих населенных пунктах. Работами по приведению мостов в порядок займется "Архангельскавтодор".