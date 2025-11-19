В Москве с начала года отремонтировали около 1,8 тыс. электроподстанций

На почти 90% объектов мероприятия уже завершены

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтировали с начала этого года порядка 1,8 тыс. электроподстанций, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2025 года обновим порядка 2 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций, на почти 90% объектов мероприятия уже завершены", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что такие работы проводятся в течение года с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней. Они позволяют повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.

"Реализуем комплекс мероприятий, в том числе высокотехнологичных. Проводим капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаем новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.