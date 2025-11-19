В Москве завершили благоустройство Волгоградского проспекта

Работы велись на участке от Садового кольца до МКАД общей протяженностью 12,5 км

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству Волгоградского проспекта выполнили в Москве за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Волгоградский проспект является одной из крупнейших вылетных магистралей Москвы, в зоне притяжения которой проживают порядка 950 тыс. человек, в сутки по нему проезжает более 110 тыс. автомобилей. Комплексное благоустройство Волгоградского проспекта с Марксистской улицей было выполнено за полгода. Работы велись на участке от Садового кольца до МКАД общей протяженностью 12,5 км. Основная задача - сделать городскую среду более комфортной и функциональной для местных жителей, сохранив при этом транспортную функцию магистрали", - говорится в сообщении.

Так, выполнены работы по замене покрытий тротуаров (порядке 105,2 тыс. кв. м) и их расширению, где это необходимо. С целью создания безбарьерной среды в местах пересечений проезжей части и путей движения пешеходов специалисты выполнили понижение бортового камня. Кроме того, обновлено покрытие дорог на площади 502 тыс. кв. м.

"В целях повышения уровня безопасности и снижения риска выезда на встречную полосу заменили старое трансбарьерное ограждение на новый бетонный эллипсоидный дорожный разделитель общей протяженностью 3,3 км. Форма барьеров обеспечивает более высокую прочность и устойчивость к внешним воздействиям - прежде всего, к деформациям при наезде или ударе. Также использование эллипсоидных разделителей минимизирует риск получения травм: столкнувшись с барьером, автомобиль как бы скользит вдоль него, получая плавное замедление. Уменьшению тяжести последствий аварий способствует и отсутствие острых краев", - добавили в мэрии.

Там же уточнили, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные кабельные линии электроснабжения и сетей связи были убраны под землю, благодаря чему улучшился визуальный облик проспекта, а их эксплуатация станет более надежной и безопасной. Вместо устаревших остановок вдоль проспекта было установлено 28 современных остановочных павильонов.

"На тротуарах и в других подходящих местах разместили 385 новых скамеек и урн для мусора. Сориентироваться в пространстве помогут более 30 информационных стел. Светлее и безопаснее в вечернее и ночное время стало благодаря порядка 1 тыс. новых энергосберегающих фонарей. Кроме того, около 1 тыс. старых газоразрядных светильников были заменены на светодиодные. А на нерегулируемых пешеходных переходах были смонтированы опоры контрастного освещения - теперь водители будут лучше видеть переходящих дорогу людей", - подчеркнули в мэрии.

Озеленение трассы

"Волгоградский проспект станет намного зеленее - благодаря высадке более 1,4 тыс. крупных деревьев вдоль всей трассы, в т. ч. в зоне выезда на МКАД. Чтобы добавить красок в осенне-зимний пейзаж, на видовых участках магистрали обустраиваются зеленые островки с декоративными композициями из хвойных растений", - заверили в пресс-службе.

Вдоль промышленных предприятий установлено декоративное ограждение с изображением узнаваемых архитектурных достопримечательностей Москвы, включая Московский Кремль со Спасской башней и другие. Вентиляционные шахты и другие инженерные сооружения также получили декоративную облицовку и стали одной из привлекательных деталей магистрали, органично вписавшись в окружающий ландшафт.

"Зону для выгула собак в районе дома №187/16 перенесли дальше от парковки. Новая площадка стала больше и функциональнее. Здесь установили ограждение, балансир, горку, трамплин, вышку, кольца для прыжков, тоннель и слалом", - пояснили в городской мэрии.

Также в этом году преобразились Абельмановская улица и 3-й Крутицкий переулок, где были проведены работы в рамках комплексного благоустройства: обновлено свыше 88 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах; установлено более 100 новых опор наружного и контрастного освещения с энергоэффективными светильниками; размещено порядка 80 малых архитектурных форм и более 10 навигационных стел; заменены 9 остановочных павильонов и обновлено 7 светофоров; высажено свыше 310 деревьев-крупномеров.

"В 2025 году работы по благоустройству охватили свыше 3,2 тыс. объектов, включая более 80 знаковых объектов, порядка 700 улиц в формате комплексного благоустройства и порядка 2,4 тыс. дворовых территорий. В частности, в программу было включено благоустройство трех вылетных магистралей - Волгоградского проспекта с Марксисткой улицей, Щелковского шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами и Профсоюзной улицы с проспектом 60-летия Октября", - резюмировали в мэрии.

Кроме того, в течение года было продолжено благоустройство музея-заповедника "Коломенское", Парка Горького и "Сокольников", начаты работы на территории ОК "Лужники".