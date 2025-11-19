В Донбассе и на Запорожье ожидается сильный дождь со снегом

Ухудшение погодных условия прогнозируют в ночь на 20 ноября

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Сильный дождь, местами с мокрым снегом обрушится на Луганскую Народную Республику в первую половину ночи 20 ноября. Об этом сообщает правительство республики в своем Telegram-канале.

"До конца суток 19 ноября с сохранением в первую половину ночи 20 ноября местами по территории Луганской Народной Республики ожидается комплекс неблагоприятных явлений: усиление ветра до 15-20 м/с, сильные осадки преимущественно в виде дождя, в северных районах с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления, гололедица", - говорится в сообщении.

В Донецкой Народной Республике ожидаются дождь и туман, в Запорожской области местами дождь, а утром в некоторых районах - туман.