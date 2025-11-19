Путин приехал на международную конференцию по искусственному интеллекту

Президент познакомится с разработками в области ИИ

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал в штаб-квартиру Сбера на Кутузовском проспекте, где примет участие в 10-й Международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") и познакомится с разработками в области ИИ.

Форум проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Каждый из трех дней конференции посвящен технологиям искусственного интеллекта в науке, бизнесе и обществе.

В кулуарах конференции представлена экспозиция различных высокотехнологичных новинок, с которыми также ознакомится президент.

Путин не первый раз участвует в конференции по искусственному интеллекту. Годом ранее президент также выступил на этом форуме и осмотрел выставку разработок. Тогда главе государства показали умное кольцо и другие гаджеты Сбера. Кроме того, в 2024 году форум проходил в преддверии совмещений прямой линии и большой пресс-конференции президента. Путина познакомили с результатами обработки искусственным интеллектом GigaChat вопросов, поступающих на прямую линию.