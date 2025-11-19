Путин начал осмотр выставки технологических разработок на конференции по ИИ

Конференция AI Journey проходит в Москве с 19 по 21 ноября в штаб-квартире Сбера

© Kremlin.ru

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осматривает выставку технологических разработок на 10-й Международной конференции AI Journey.

Конференция проходит в Москве с 19 по 21 ноября в штаб-квартире Сбера на Кутузовском проспекте.

Путин не первый раз участвует в конференции по искусственному интеллекту. Годом ранее президент также выступил на этом форуме и осмотрел выставку разработок. Тогда главе государства показали умное кольцо и другие гаджеты Сбера. Кроме того, в 2024 году форум проходил в преддверии совмещений прямой линии и большой пресс-конференции президента. Путина познакомили с результатами обработки искусственным интеллектом GigaChat вопросов, поступающих на прямую линию.