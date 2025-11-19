ТАСС: ВККС рассмотрит прекращение отставки судьи Чернова

Он находится за пределами РФ и возвращаться не планирует, уведомление от Высшей Квалификационной коллегии получил его представитель

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Высшая Квалификационная коллегия судей (ВККС) 27 ноября, рассмотрит прекращение отставки судьи - экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, сообщил ТАСС источник.

Решение о прекращении отставки судьи влечет за собой лишение гарантий личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу.

"Сам он (Чернов) с большой долей вероятности на заседании ВККС присутствовать не будет", - сказал собеседник агентства.

Пока еще судья в отставке Чернов, как рассказали агентству в его окружении, находится за пределами Российской Федерации - на Кипре, и возвращаться не планирует, уведомление от Высшей Квалификационной коллегии получил его представитель.

Также членам коллегии предстоит рассмотреть вопрос о прекращении отставки судьи - экс-заместителя председателя Верховного суда Мордовии Алексея Лукшина.

Александр Чернов фигурировал в истории с антикоррупционным иском в отношении бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Представитель Генпрокуратуры заявлял, в частности, на судебном заседании, что "в показаниях одного из свидетелей содержатся сведения о связях Чернова и Момотова с ОПГ "Покровские".

Краснов 5 ноября в своем первом интервью на посту председателя Верховного суда заявлял ТАСС и "Российской газете", что любые попытки коррупционных проявлений со стороны судей будут жестко пресекаться. Он подчеркивал, что работа в этом направлении находится под его личным контролем.