В Ростовской области программа "Земский тренер" заработает в 2026 году

Она предполагает единовременную выплату специалистам 1 млн рублей

© Валерий Матыцин/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Программа поддержки спортивных тренеров на селе "Земский тренер" стартует в Ростовской области в 2026 году, она предполагает единовременную выплату специалистам 1 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил порядок предоставления единовременных выплат в размере 1 млн рублей специалистам сферы физической культуры и спорта, переехавшим на работу в населенные пункты Ростовской области с числом жителей до 50 тыс. человек. В Ростовской области программа "Земский тренер" стартует в 2026 году", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что участники программы должны будут занять вакансии инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей по адаптивной физкультуре и адаптивному спорту в малых населенных пунктах.

Конкурс среди кандидатов проведут в региональном Минспорта, претенденты, занявшие первые три места, получат единовременную выплату в 1 млн рублей и должны будут отработать по трудовому договору пять лет.

В Ростовской области уже действуют аналогичные программы "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский учитель" и "Земский работник культуры".