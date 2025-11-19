Пассажиры ВСМ в Москве будут иметь возможность сделать 14 пересадок на метро и МЦД

На маршруте следования высокоскоростного поезда в столице будет четыре остановки

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пассажиры первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в Москве будут иметь возможность сделать 14 пересадок на станции метро и МЦД. Об этом сообщили в инфоцентре ВСМ.

"Для пассажиров поезда будут доступны 14 пересадок на станции метро и МЦД", - сказано в сообщении.

Магистраль пройдет по территории шести регионов РФ и соединит две крупнейшие российские агломерации.

"Москва принимает активное участие в реализации проекта", - уточнили в инфоцентре.

На маршруте следования высокоскоростного поезда в Москве будет четыре остановки. Это "Зеленоград-Крюково", "Петровско-Разумовская", "Рижская" и "Ленинградский вокзал".

Ранее в инфоцентре сообщали ТАСС, что на линии ВСМ Москва - Санкт-Петербург предусмотрено 14 пассажирских остановок.

О проекте

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.