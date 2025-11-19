Путин посетил выставку, посвященную роли ИИ в решении повседневных задач людей

Президенту РФ показали как функционирует "ИИ-помощник", который дает персональные рекомендации, управляется голосом, анализирует данные и создает подкасты

© Kremlin.ru

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду посетил выставку, посвященную роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека.

Глава государства приехал в штаб-квартиру "Сбера" для участия в международной конференции AI Journey 2025. На выставке его приветствовал первый антропоморфный робот "Сбера" по имени Грин, который был разработан и собран инженерами банка, чтобы стать универсальным помощником человека. Робот исполнил для президента недавно выученный танец.

Путину показали, в частности, как функционирует "ИИ-помощник", который дает персональные рекомендации, управляется голосом, анализирует данные и создает подкасты на интересные темы. Президенту также продемонстрировали работу нейросети "Алиса AI", новый сервис "Моя память" и еще ряд разработок ИИ-помощников, в том числе карманных и управляющихся через наушники.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов рассказал о применении нейросети GigaChat для обработки обращений граждан к "прямой линии" с президентом РФ. Новым этапом использования GigaChat в 2026 году должно стать отслеживание того, как выполняются и исправляются проблемы, о которых россияне сообщали Путину. Президенту также представили возможности искусственного интеллекта для научных исследований в фармацевтике, химическом производстве, разработки с использованием GigaChat, позволяющие контролировать как качество выпускаемой продукции, так и соблюдения регламентов в технических процессах.

Путин познакомился с платформой AI 4 Sport, которая может создавать персонализированные тренировочные программы, оценивать сильные стороны и зоны для развития человека и обеспечивать более объективное судейство в спорте.

Кроме того, главе государства был представлен умный банкомат, включающий систему экспресс-скрининга здоровья клиента банка, которого, по словам главы "Сбера" Германа Грефа, "невозможно загнать в поликлинику", и одновременно консультирующий по банковским продуктам.

