ОНФ: ИИ для прямой линии выделит темы социальной несправедливости и семей СВО

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что также искусственный интеллект будет выделять обращения, которые повторяются из года в год

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ИИ-система на основе "ГигаЧата" в ходе работы на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным выделит те обращения россиян, которые требуют немедленного решения. Как рассказал ТАСС глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, в число приоритетных обращений войдут в том числе вопросы, касающиеся социальной несправедливости в отношении многодетных семей, а также членов семей участников СВО.

Ранее Кузнецов сообщил ТАСС, что в ходе приема обращений россиян на прямую линию с Путиным второй год подряд будет задействован ИИ. По его словам, Сбер разработал систему на основе "ГигаЧата", которая значительно ускорит распределение запросов граждан по ответственным органам.

"В этом году при разборе запросов граждан мы сможем приоритизировать просьбы людей, требующие немедленного решения. Так, самыми приоритетными и требующими оперативного решения станут обращения россиян об острой социальной несправедливости в отношении инвалидов, многодетных, сирот и иных социально незащищенных категорий граждан, а также вопросы, касающиеся семей и ветеранов СВО", - сказал Кузнецов, добавив, что также ИИ будет выделять и обращения, которые повторяются из года в год.