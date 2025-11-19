В Краснодаре зафиксировали самый теплый ноябрьский день за 40 лет

Температура воздуха достигла более плюс 23,2 градуса

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Краснодаре самый теплый ноябрьский день за последние 43 года. Температура воздуха достигла более 23 градусов, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"По данным Краснодарского ЦГМС, 19 ноября 2025 года в краевой столице зарегистрирована температура плюс 23,2°C, что превысило предыдущий рекорд, установленный 19 ноября 1982 года - +22,9 °C", - говорится в сообщении.

18 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что теплая погода без осадков прогнозируется на юге европейской части России до конца недели. В Краснодарском крае, Крыму и на Ставрополье дневная температура воздуха составит до 23 градусов. По словам Вильфанда, это на 8 градусов выше нормы.