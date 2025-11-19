Путин: Россия работает над увеличением средней продолжительности жизни

В некоторых странах она достигает 80, и РФ стремится к этому, отметил президент

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты работают над увеличением средней продолжительности человеческой жизни, перед страной стоят цели в этом направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и это считалось нормальным. Потом средний возраст в отдельных странах стал увеличиваться. 35, 45, 50 лет - это тоже нормально. Сейчас в некоторых странах уже 80, и мы стремимся [к этому], - отметил президент. - Мы цели даже определенные ставим перед собой в увеличении средней продолжительности жизни. И все правильно делаем".