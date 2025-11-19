Под Омском завершили замену газопровода после аварии

Утечка и возгорание газа на магистральном газопроводе под Омском произошли 18 ноября

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Работы по замене под Омском участка газопровода, на котором утром 18 ноября произошли авария и возгорание газа, завершены. Пуск газа будет проведен после опрессовки трубопровода, сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко.

"В поселке Ростовка Омского района завершены основные работы по замене трубопровода на участке магистрального газопровода, где вчера произошла авария. В настоящее время ведется продувка и опрессовка трубопровода, после проведенных испытаний будет осуществлен пуск газа", - сказал Хоценко.

Утечка и возгорание газа на магистральном газопроводе под Омском произошли 18 ноября около 05:16 мск. Зарево от пожара было видно за несколько километров. Пострадавших нет. После аварии без газа остались несколько промышленных предприятий, которые позже были переведены на резервное топливо. Газоснабжение потребителей частных домов было компенсировано за счет увеличения подачи газа по сетям Омска и Омского района. Восемь котельных перешли на использование дизеля и мазута.