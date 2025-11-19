На Запорожье введут временные отключения электричества

Это позволит полностью стабилизировать штатную работу энергосистемы, пояснил губернатор Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Временные отключения электроэнергии введут в Запорожской области 20 ноября для усиления энергосистемы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Ориентировочно 20 ноября будут временные отключения абонентов для завершения всех запланированных работ и усиления энергосистемы. Отключения не будут превышать один световой день. Это позволит полностью стабилизировать штатную работу энергосистемы", - написал он.

Губернатор отметил, что в регионе подключены практически все абоненты, отключенные ранее в результате атак Вооруженных сил Украины на энергосистему региона.

"Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей Запорожской области после очередной атаки ВСУ на критическую инфраструктуру региона. Ситуацию удалось стабилизировать. Без электричества остается 91 абонент Бердянска и Каменки-Днепровской по причине локальных аварийных ситуаций. Это незначительные повреждения, которые будут устранены в максимально короткий срок", - написал Балицкий.

Глава Запорожской области поблагодарил энергетиков за оперативную работу, а жителей региона - за терпение.