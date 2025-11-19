В Череповце выросло число случаев загрязнения воздуха

Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксировали в промышленной зоне ПАО "Северсталь"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Роспотребназор и Росгидромет регулярно фиксируют превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в Череповце в промышленной зоне ПАО "Северсталь". На основе получаемых данных отмечается рост числа нарушений и продолжительности случаев загрязнения воздуха, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Ведется мониторинг качества атмосферного воздуха Росгидрометом (шесть постов) и Роспотребнадзором (два поста). На основе данных отмечается рост числа нарушений и продолжительности случаев загрязнения воздуха. Регулярно фиксируют превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Череповце в промышленной зоне ПАО "Северсталь", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале по итогам прошедшего заседания регионального штаба по реализации федерального проекта "Чистый воздух" в Череповце.

Реализация основных мероприятий проекта по снижению выбросов завершена в прошлом году. Роспотребнадзор верифицировал 38 из 43 мероприятий промышленных предприятий.

При этом, по информации губернатора, с января по октябрь 2025 года выявлены превышения: по безапирену - до 52 ПДК, сероводороду - до 12,1 ПДК, оксиду углерода - до 7,1 ПДК, сероуглероду - до 3,5 ПДК, диоксиду азота - до 2,6 ПДК, формальдегиду - до 1,8 ПДК, фенолу - до 1,3 ПДК, оксиду азота - до 1,2 ПДК.

"В этом году усилили региональный контроль и мониторинг за качеством воздуха с помощью региональной сети наблюдения. Продолжают поступать многочисленные обращения жителей, на которые мы обязаны реагировать", - добавил он.

Позже пресс-служба "Северстали" разместила в своем Telegram-канале комментарий, что "по каждому из пунктов ведется эффективная работа, о которой "Северсталь" систематически информирует общественность. Так, на встрече генерального директора дивизиона "Северсталь российская сталь" Евгения Виноградова подробно говорили об этой работе".