"Азимут" начнет полеты в Эр-Рияд из Сочи

Маршрут откроют в марте 2026 года

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" начнет полеты из Сочи в столицу Саудовской Аравии, рейсы будут выполняться с 28 марта 2026 года два раза в неделю. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Авиакомпания "Азимут" развивает маршрутную сеть из Международного аэропорта Сочи и информирует о начале полетов в Эр-Рияд. Авиарейсы в столицу Королевства Саудовская Аравия авиаперевозчик юга России начинает выполнять с 28 марта 2026 года дважды в неделю по средам и воскресеньям согласно графику", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что цена на авиабилеты составит более 18 тыс. рублей.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В расписании - более 100 направлений по РФ и за рубеж.