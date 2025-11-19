ОП: штаб руководства сферой ИИ позволит сократить число киберпреступлений
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Создание штаба руководства отраслью искусственного интеллекта (ИИ) позволит в разы снизить количество преступлений в сфере кибербезопасности. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил сформировать единый штаб по развитию отрасли искусственного интеллекта в стране.
"ОП РФ поддерживает предложение главы государства по созданию штаба по руководству искусственным интеллектом. <...> Уверен, что координация действий в рамках штаба позволит не только снизить объем преступлений в сфере кибербезопасности, но и создать задел для развития новых отраслей экономики", - сказал Машаров.
По его словам, отдельное направление, где точно следует применить ИИ, и палата готова в рамках штаба работать с этими компетенциями, - это выстраивание технологических процессов противодействия дистанционным и телефонным мошенникам, а также дипфейкам.
Машаров отметил, что ИИ должен опережать действия преступников, так как уже сейчас организованные сообщества используют технологии искусственного интеллекта для хищения средств и обмана граждан.
Как считает эксперт, искусственный интеллект может и должен применяться во всех сферах жизни - от вопросов обороны и национальной безопасности до здравоохранения и новейших отраслей технологий, включая развитие виртуальных финансовых активов.