ОП: штаб руководства сферой ИИ позволит сократить число киберпреступлений

Создание такого штаба также поспособствует развитию новых отраслей экономики, считает член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Создание штаба руководства отраслью искусственного интеллекта (ИИ) позволит в разы снизить количество преступлений в сфере кибербезопасности. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил сформировать единый штаб по развитию отрасли искусственного интеллекта в стране.

"ОП РФ поддерживает предложение главы государства по созданию штаба по руководству искусственным интеллектом. <...> Уверен, что координация действий в рамках штаба позволит не только снизить объем преступлений в сфере кибербезопасности, но и создать задел для развития новых отраслей экономики", - сказал Машаров.

По его словам, отдельное направление, где точно следует применить ИИ, и палата готова в рамках штаба работать с этими компетенциями, - это выстраивание технологических процессов противодействия дистанционным и телефонным мошенникам, а также дипфейкам.

Машаров отметил, что ИИ должен опережать действия преступников, так как уже сейчас организованные сообщества используют технологии искусственного интеллекта для хищения средств и обмана граждан.

Как считает эксперт, искусственный интеллект может и должен применяться во всех сферах жизни - от вопросов обороны и национальной безопасности до здравоохранения и новейших отраслей технологий, включая развитие виртуальных финансовых активов.