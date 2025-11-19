В МО РФ назвали реабилитацию нацистских формирований попранием принципов предков

Использование нацистской символики и попытки пересмотреть Нюрнберский процесс недопустимы, подчеркнули в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Реабилитация украинских радикально-националистических формирований является попранием принципов, за которые бились предки в Великую Отечественную войну. Об этом заявили в российском военном ведомстве в рамках мультимедийного проекта "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит" с документами из фондов Центрального архива МО РФ.

"Реабилитация таких формирований, как дивизия СС "Галичина", чьи преступления документировались на процессе, или использование нацистской символики современными радикальными группировками, - это прямое попрание принципов, за которые сражались и гибли наши предки", - сказали в Минобороны России.

Там отметили, что историческая память стала полем битвы, так как в некоторых странах предпринимают попытки пересмотреть Нюрнбергский процесс, героизировать нацистов и возродить шовинистические идеи.

"Зло вновь поднимает голову, когда его преступления забываются, замалчиваются или оправдываются под лозунгами ложного патриотизма и национализма. Спустя десятилетия после того, как в зале суда № 600 был провозглашен приговор, наша общая ответственность - решительно противостоять любым попыткам обелить нацизм и не допустить, чтобы ужасы, доказанные в Нюрнберге, когда-либо повторились", - подчеркнули в министерстве.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседания. Было допрошено в общей сложности 360 свидетелей и рассмотрено порядка 200 тыс. письменных показаний. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Они обвинялись в преступлениях, определенных уставом трибунала, а также "в участии в создании и осуществлении общего плана для их совершения". Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых. 19 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам обвинения или частично.