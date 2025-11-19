Вильфанд: на большей части России зима пока не наступила

Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что по-настоящему зимняя погода отмечается только на северо-востоке страны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Зимний режим погоды пока не установился в подавляющем большинстве российских регионов, температура превышает норму. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На большей части российской территории отмечается теплая погода, и так до конца недели. На юге Сибири температура будет на 6-10 градусов выше нормы, это связано с перемещением очень теплых воздушных масс из Атлантики. Кстати говоря, очень теплая погода и на юге Дальневосточного федерального округа, в южной половине Якутии, Амурской области и южной половине Хабаровского края. Значения там на 5-6 градусов выше нормы", - сказал он.

Метеоролог пояснил, радости такая погода не доставляет из-за гололеда, мокрого снега и других неблагоприятных погодных условий. При этом по-настоящему зимняя погода отмечается только на северо-востоке страны. В Якутии 22-23 ноября температура будет на 5-7 градусов ниже нормы - до 41-43 градусов мороза. На Камчатке в течение рабочей недели температура будет на 8-10 градусов ниже климатической нормы - минус 33-37 градусов.

До пятницы на Чукотке температура будет отставать от нормы на 7-13 градусов и держаться в районе минус 36-41 градусов. На севере Красноярского края в ближайшие дни прогнозируется очень теплая погода в связи с затоком тепла. Однако в субботу, воскресенье и понедельник регион ждет резкое изменение температурного режима и 30-градусные морозы, что связано с поступлением холодных воздушных масс из приполярных регионов.

Зима не торопится и на юг европейской России, показатель будет превышать норму на 4-8 градусов. В Крыму и Краснодарском крае до конца недели температура будет в диапазоне от 19 до 23 градусов днем. Ночи тоже будут теплыми, минимальное значение составит 11-13 градусов. В Сочи по ночам прогнозируется 11-14 градусов, днем температура будет в пределах 21-24 градусов до понедельника включительно. "Так что на юге можно будет даже позагорать в удовольствие", - подытожил Вильфанд.