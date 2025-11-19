В Москве наградили победителей премии "Сделано в России - 2025"

Церемония состоялась в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей премии "Сделано в России - 2025" состоялась в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой в Москве, передает корреспондент ТАСС. Премия основана проектом "Сноб" и в 2025 году прошла в формате театрального спектакля "Живо мое сердечко", режиссером и постановщиком которого стал основатель театральной компании "Немхат" Александр Шумилин.

"Для нас "Сделано в России" - это уже давно не соревнование и не фиксация успехов за год. Это наша ежегодная попытка вместе с экспертами и тысячами наших читателей заглянуть в будущее. На протяжении уже 14 лет мы ищем тех, кто это будущее создает - в науке, культуре, бизнесе. Но будущее не возникает в пустоте - оно растет из опыта поколений. Именно поэтому преемственность стала главной темой и церемонии, и нового зимнего номера "Сноба", который выйдет в декабре.", - отметила издатель проекта "Сноб" Марина Геворкян.

Проект выделяет инициативы, которые были созданы или значительно развились в течение последнего года, а также оказали значительное влияние на культурную и экономическую сферу страны.

Так, в номинации "Алкоголь" триумфатором стала винодельня "Темпельхоф". За главные впечатления в номинации "Кино, сериалы, анимация" награду получил сериал "Аутсорс". Лучшим текстом года признана "Сорока на виселице" Эдуарда Веркина. "Музыкальные" вершины покорила группа "Мегаполис" с альбомом "С прочностью нитки". В номинации "Театр" победу одержала постановка "Зеркало" режиссера Саввы Савельева в пространстве "Внутри". Знаковым местом для городской среды стала Шуховская башня в Выксе, а в номинации "Гастрономия" победил Centrale Bistrot.

Среди важных общественных инициатив в номинации "Общество" отмечен проект "Чтобы дом оставался местом любви" ("Хоспис на дому"). В "Науке" жюри выделило робота отбора проб колоний от компании Biocad, а в номинации "Мода" - бренд Dzanelli. Победу в номинации "Бизнес" одержал банк ВТБ за продвижение русской культуры за рубежом. Лучшим для путешествий стал отель Mantera Supreme, а специальный приз в номинации "Путешествия" получил проект "Айда по деревням" за пешие эко-туры по Чувашии. Завершает список победителей 1-я Международная биеннале экологического искусства в Нижнем Новгороде в номинации "Арт".

Конкурс включал в себя три этапа. Сперва - прием заявок по 13 номинациям. Затем был сформирован лонг-лист, и затем - отбор экспертным советом самых ярких и соответствующих требованиям конкурса номинантов для шорт-листа. А в заключение - народное голосование.