Вильфанд: зима в центре европейской части России будет холоднее предыдущей

По словам метеоролога, прогнозируются морозы с температурой до минус 20 градусов и ниже

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Зимой 2026 года в центре европейской территории России ожидаются морозы с температурой до минус 20 градусов и ниже, в целом наступающая зима будет холоднее предыдущей. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Зимой 2026 года в регионах, относящихся к центру европейской части России, прогнозируются периоды похолодания. Температура во время таких периодов будет опускаться до минус 20 градусов и даже ниже", - сказал он.

Вильфанд отметил, если сопоставлять температурный режим прошлого года и прогностический режим нынешнего, то наступающая зима прогнозируется холоднее, чем предыдущая. "Потому что зима 2024-2025 годов была очень теплой. <…> Температура на европейской части страны была около и несколько выше нормы", - заключил он.