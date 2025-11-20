Спасатели обследовали 3 км лесного массива в поисках семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Спасатели во время последнего рейда в поисках семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября во время похода в Партизанском районе Красноярского края, обследовали две пещеры протяженностью около 80 м и почти 3 км лесного и скального массива. Об этом сообщает профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края "Спасатель".

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски признаны самыми масштабными в регионе. В конце октября на месте поисков ухудшилась погода: выпал снег, был сильный ветер. Поиски Усольцевых возобновили 17 ноября.

"С 17 по 19 ноября краевые спасатели в ходе поиска трех граждан, пропавших в Партизанском районе, обследовали две пещеры, протяженностью около 80 м и около 3 км лесного и скального массива. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.

По данным формирования, 19 ноября спасатели вернулись в Красноярск.