Депутат Горячева рассказала, что может предотвратить осквернение символов памяти

По мнению парламентария, предупреждать акты вандализма должны разговоры с детьми о ценностях

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Инциденты, подобные произошедшему в Усть-Лабинске у Вечного огня, должны предупреждаться работой с детьми, им необходимо рассказывать о ценности и значимости символов памяти о павших в годы войны. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева.

Ранее с соцсетях появилось видео с двумя школьниками, которые поджаривали еду на мемориале в городе Усть-Лабинске, оно вызвало общественный резонанс. Полиция Краснодарского края начала проверку по факту инцидента.

"Чем больше будет настоящего, живого диалога о том, какие есть ценности, и что на самом деле значит Вечный огонь, тем вероятнее обеспечение пресечений подобных деструктивных поступков молодежи. Если бы ребята хотя на минуточку задумались о том, какой символ он в себе несет, сколько людей до этого погибли для того, чтобы они эта молодежь могла жить, то такого бы, скорее всего, не было", - убеждена депутат.

Горячева добавила, что подростки, которые совершают подобного рода поступки, "пытаются выделиться, привлечь внимание и для этого используют именно такой способ". При этом, уверена депутат, очень важно заниматься профилактикой, подавая подрастающему поколению позитивный пример.

"Необходимо сделать так, чтобы ребята, наоборот, захотели по-другому жить свою жизнь, взаимодействовать с окружающим миром. Это во многом пример взрослых", - сказала собеседница агентства.

Депутат отметила, что мальчики, устроившие ужин на мемориале в Усть-Лабинске, и их родители за совершенное преступление, безусловно, понесут ответственность.