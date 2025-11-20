Цыденов: списание бюджетных кредитов позволит Бурятии помогать участникам СВО

Всего с 2025 по 2029 год будет списано 11,7 млрд рублей бюджетных кредитов

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 20 ноября. /ТАСС/. Бурятия снизила долговую нагрузку, федеральный центр списал республике 4,6 млрд рублей бюджетных кредитов. Это позволит региону выполнять социальные обязательства, в том числе помогать участникам специальной военной операции (СВО), сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Сегодня в не самое простое время, когда доходы республиканского бюджета не растут, а расходы увеличиваются, федеральный центр пришел на помощь, и республике списали 4,6 млрд рублей бюджетных кредитов. Из них в июле - 1,7 млрд рублей за 2024 год, в ноябре - 2,9 млрд рублей. Такое решение президента дает нам возможность смотреть уверенно вперед, выполнять социальные обязательства, помогать нашим бойцам на СВО и развивать республику", - написал Цыденов. Он добавил, что всего с 2025 по 2029 год будет списано 11,7 млрд рублей бюджетных кредитов.

Ранее, при принятии бюджета на 2026 год и плановый период до 2028 года в Народном Хурале Бурятии, министр финансов региона Георгий Мадаев сообщал, что дефицит республиканского бюджета в следующем году планируется в объеме 7,9 млрд рублей, для его покрытия будут привлекаться кредиты кредитных организаций. "Объем государственного долга Республики Бурятия в 2026 году ожидается в объеме 48 млрд рублей или 87,4% от объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета. Наибольшую долю в структуре ожидаемого госдолга составят кредиты кредитных организаций - 64% или 30,7 млрд рублей. Бюджетные кредиты займут 36% или 17,3 млрд рублей" - сообщил он.