Сенатор Гибатдинов предложил говорить в школах о потенциально опасных объектах

В России растет количество случаев, когда на улицах находят поддельные денежные купюры и другие предметы со взрывчатым веществом, отметил член комитета по образованию Совфеда

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Необходимо провести в школах инструктажи по распознаванию разбросанных по улицам потенциально опасных объектов, которые могут взрываться. Такое мнение выразил член комитета по образованию СФ и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС.

"К сожалению, в СМИ все чаще появляются сообщения о случаях распространения на улицах поддельных денежных купюр и других предметов, начиненных взрывчатым веществом. На мой взгляд, это является сигналом для оперативного внедрения в образовательные организации страны кратких инструктажей для школьников по распознаванию подобных опасных объектов. Это может быть интегрировано в курс ОБЖ либо пятиминуток перед началом уроков", - сообщил сенатор.

Кроме того, он рассказал, что в школах должны предупреждать детей о любых возможных действиях и схемах телефонных мошенников, поскольку детей запугивают фразами о проблемах с электронным дневником или даже исключением из школы.

"Думаю, что, если на уроках будут рассказывать о первых признаках угрозы, правилах поведения в таких ситуациях и об алгоритмах действий при обнаружении подозрительных предметов на улицах, мы сможем уберечь детей от возможной опасности", - рассказал Гибатдинов.

По его словам, существует задача сделать так, чтобы дети были предупреждены об опасности, знали, что нужно делать в подобного рода ситуациях, и понимали, что при любой угрозе лучше сообщить взрослым, а не пытаться решить проблему самостоятельно.