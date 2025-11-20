Историк Малышева: окончание СВО станет эпохальным событием

Это изменит миропорядок, считает руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Завершение специальной военной операции станет эпохальным событием, которое изменит миропорядок, приведя его и к миру, и к порядку. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Сегодняшняя специальная военная операция на Украине является событием цивилизационного масштаба. Оно намного шире двух стран, о которых мы сейчас говорим. И я уверена, что завершение [этого] военного конфликта станет действительно эпохальным событием, которое изменит миропорядок и приведет к торжеству тех позитивных цивилизационных начал, которые уже есть в международной практике", - сказала она.

Глава НЦИП заметила, что выработанный после окончания конфликта миропорядок будет соответствовать корням, на которые он разложим в русском языке. "Мир и порядок. Исторический опыт говорит о том, что это так должно случиться", - заключила Малышева.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.