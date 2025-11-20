Историк Асташкин: лишь 5-10% нацистов судили в зонах оккупации США и Британии

В СССР были тысячи закрытых судов прямо в лагерях военнопленных, отметил старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 5-10% подозреваемых в преступлениях нацизма были судимы в британской и американской зонах оккупации Германии после Второй мировой войны. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин в связи с 80-й годовщиной начала Нюрнбергского процесса.

"Всего СССР в 1943-1952 гг. осудил за военные преступления не менее 81 780 человек, включая 24 069 иностранцев. В американской и британской зонах оккупации под подозрением в преступлениях нацизма находилось около четверти миллиона человек. Из них через суды прошли, по разным оценкам, не более 5-10%", - сказал историк.

Он отметил, что в Советском Союзе по наиболее жестоким военным преступлениям в 1943-1949 гг. были публично осуждены 252 военных преступника из Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, Японии и несколько их пособников из СССР. По его словам, судебные процессы состоялись в 21 городе: Краснодаре, Краснодоне, Харькове, Смоленске, Брянске, Ленинграде, Николаеве, Минске, Киеве, Великих Луках, Риге, Сталино (Донецке), Бобруйске, Севастополе, Чернигове, Полтаве, Витебске, Кишиневе, Новгороде, Гомеле, Хабаровске.

"В Советском Союзе были еще тысячи закрытых судов прямо в лагерях военнопленных", - добавил историк.