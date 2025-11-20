В Госсовете готовят законопроект об упорядочении пригородных перевозок

По словам председателя комиссии по транспорту Алексея Цыденова, планируется масштабная работа по обновлению общественного транспорта в российских городах

УЛАН-УДЭ, 20 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" готовит законопроект об упорядочении пригородных пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии со ссылкой на председателя комиссии, главу Бурятии Алексея Цыденова.

"Готовим проект федерального закона, который будет регулировать взаимоотношения по пригородным перевозкам. В ближайшее время будет принята концепция правительством. Это установит правила на рынке и будет регулировать взаимоотношения субъектов, пригородных перевозочных компаний и «Российских железных дорог», всех вместе", - приводятся в сообщении слова Цыденова. Глава Бурятии отметил, что договоры с перевозчиками должны заключаться на срок от трех лет.

По словам Цыденова, планируется масштабная работа по обновлению общественного транспорта в российских городах. Сейчас в некоторых регионах отмечается дефицит.

"На основе данных, полученных от субъектов, оцениваем потребности в общественном транспорте и ищем возможные источники дополнительного финансирования. Будем продолжать работу по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, чтобы к 2030 году обновить 85% общественного транспорта в городах России. Предстоит серьезная работа с главами субъектов, с министерством транспорта, с министерством промышленности и Минфином", - цитирует пресс-служба Цыденова.

В среду в Москве состоялось заседание комиссии, оно прошло в ходе работы "Транспортной недели". Участники обсудили развитие пригородных пассажирских перевозок в субъектах России, кадровый резерв нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в части транспортной составляющей и другие актуальные вопросы отрасли.

"Транспортная неделя - 2025" - основное мероприятие года в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры, проходит с 18 по 20 ноября. Ее центральные площадки - XIX международный форум и выставка "Транспорт России". Темы обсуждений - все виды транспорта, его роль в экономике, новые идеи и стратегические решения.