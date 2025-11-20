ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Зал Нюрнбергского трибунала намерены реконструировать

Елена Малышева подчеркнула особую роль этого исторического процесса для возглавляемого ею Национального центра исторической памяти
05:09

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Зал проведения Нюрнбергского трибунала является местом памяти, сохраняющим смыслы осуществленного в нем разгрома нацизма, Национальный центр исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ планирует создать полную реконструкцию этого зала в нашей стране в рамках музея Нюрнберга. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель НЦИП, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Когда за рубежом уничтожают памятники, то добиваются визуального стирания памяти о событии, забвения его смысла - в этом физиология человеческой памяти. Зал 600 в нюрнбергском Дворце Правосудия - это место памяти, и сейчас в нем под эгидой необходимости реконструкции осуществлены значительные изменения - смею предположить, что это связано именно со стиранием памяти. В этой связи столь важно воссоздание зала Нюрнберга со всей исторической правдоподобностью. Сейчас этот зал частично реконструирован в Манеже. Но я уверена, что не за горами то время, когда нам удастся его реконструировать полностью, создав музей Нюрнберга", - сказала она.

Малышева подчеркнула особую роль Нюрнбергского трибунала для возглавляемого ею Национального центра исторической памяти.

"Нюрнберг - это не отдельное событие, а исторический процесс неприятия нацизма и обозначения своей приверженности исторической правде и верности памяти жертв геноцида", - заключила она. 

