На Урале ожидаются снег и гололедные явления 20 ноября

В Курганской области будет облачно, мокрый снег и дождь, ветер до 13 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снег, местами мокрый снег, порывы ветра до 22 м/с и гололедные явления в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) днем 20 ноября. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"20 ноября [в Свердловской области] переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами гололедица. Ветер западный, порывы до 14 м/с, ночью в горах севера до 23 м/с. Температура в течение суток от 0 до минус 5 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области - облачно с прояснениями, снег и мокрый снег, туман, на дорогах гололедица, порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха днем достигнет плюс 8 градусов, в ночь на пятницу может похолодать до минус 6 градусов. В Курганской области будет облачно, мокрый снег и дождь, местами снег, ветер до 13 м/с, днем - до плюс 5 градусов, ночью - до минус 4 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер до 15 м/с. Температура воздуха днем поднимется до плюс 3 градусов, ночью похолодает до минус 4 градусов. В Югре - переменная облачность, снег, метель, порывы ветра до 22 м/с, на дорогах гололедица. Днем столбики термометра могут достигнут отметки плюс 2 градуса, а ночью - похолодает до минус 12 градусов.

На Ямале ожидается облачная с прояснениями погода, а также местами небольшой снег, туман и гололедица. Ветер до 20 м/с, температура воздуха днем будет до минус 3 градусов, ночью - до минус 9 градусов.