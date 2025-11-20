Чувашия готовит две цифровые платформы к федеральному тиражированию

Республика участвует в проектировании типовых региональных решений на базе единой цифровой платформы "Гостех"

ЧЕБОКСАРЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Чувашия является единственным регионом, выступающим функциональным заказчиком по разработке сразу двух региональных отраслевых цифровых платформ: "Умный город" и "Управление ЖКХ и коммунальной инфраструктурой". Республика принимает участие в проектировании типовых региональных решений на базе единой цифровой платформы "Гостех", сообщил ТАСС министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

"[Цифровые платформы "Умный город" и "Управление ЖКХ и коммунальной инфраструктурой"] в дальнейшем будут тиражироваться во всех субъектах. Сейчас идет проектирование больших функциональных требований, которые станут основой дорожной карты для реализации на федеральном уровне. В 2026 году появятся первые составляющие проекта, которые в дальнейшем будут наращиваться", - сообщил Степанов.

По его словам, Чувашия привнесла концепцию, наполнение, функциональные требования, при этом в регионе "нулевые бюджетные расходы". По данным Минцифры Чувашии, при тиражировании на федеральном уровне будет создан соответствующий подраздел на портале госуслуг. Министр также добавил, что более 15 регионов страны предварительно заявились на пилотное внедрение платформ. Развитие платформенных решений проходит по национальному проекту "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Платформа "Умный город" включает в себя, в частности, сервисы управления процессами благоустройства, сбора и обработки отраслевых данных, цифровую диспетчерскую, инициативное бюджетирование. Цифровая платформа "Управление ЖКХ и коммунальной инфраструктурой" помогает повысить надежность предоставления коммунальных услуг. В системе будет аккумулирована вся информация о состоянии котельных, труб и сетей - в частности, власти и коммунальные службы смогут увидеть износ и энергопотери. Кроме того, появится возможность прогнозирования аварий.